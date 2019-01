Rebasan a refugios políticas migratorias

El Paso— En un refugio cerca de la frontera con México, tres niñas guatemaltecas, de 10, 9 y 6 años, tosían.



Nelcy, la mamá de las pequeñas, de 28 años, dijo que sus hijas se enfermaron no durante su largo viaje, sino en los 12 días que estuvieron en dos centros de detención abarrotados.



"Hacía mucho frío, especialmente para los niños", indicó la mujer. "Mis hijas se enfermaron.



Nos dieron mantas de aluminio, pero no fue suficiente".



Los refugios de la ONG Annunciation House ven rebasada su capacidad al recibir alrededor de 200 migrantes al día, número total semanal hace un año. En noviembre, el número de migrantes en familia que cruzaron la frontera sobrepasó la cifra récord de 25 mil.



Gran parte del caos es resultado de la apuesta fallida de Donald Trump en su política antimigratoria que ha generado que varios indocumentados sufran problemas de salud, hacinamiento o que haya liberaciones incontroladas, según oficiales fronterizos.



"El enfoque es 100 por ciento en opciones más duras para desalentar el influjo, con un desprecio por gestionar lo que está sucediendo", dijo en anonimato un oficial del Departamento de Seguridad Nacional.



"Tenemos muchas más familias, muchos más niños no acompañados, y el enfoque ha sido sólo en cómo podemos desalentar, en lugar de cómo lo podemos manejar", agregó.



Afecta cierre a frontera



La seguridad fronteriza es, irónicamente, una de las funciones del Gobierno de EU más afectadas por "apagón" que persiste por la insistencia de Donald Trump en el muro.



Funcionarios, abogados especializados y expertos han advertido sobre posibles demoras en procesos judiciales relacionados con migración o de la situación de los agentes de la



Patrulla Fronteriza y de seguridad de los aeropuertos que deben trabajar sin recibir remuneración.