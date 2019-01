Irá encargado de Embajada a toma de Maduro

Critica PRD por postura con Maduro

El Gobierno de México aceptó la invitación para asistir a la toma de posesión del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este jueves 10 de enero.A la ceremonia acudirá en representación del Gobierno mexicano el encargado de negocios de la Embajada de México en Venezuela, Juan Manuel Nungaray, de acuerdo con una carta enviada por el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Maximiliano Reyes, al Ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza.En la misiva, el funcionario explicó que el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, no podrá acudir por la celebración de la reunión anual de Embajadores y Cónsules, del 7 al 11 de enero, la cual preside."Agradezco la amable invitación que el Gobierno de Venezuela tuvo a bien extender al Gobierno de México para que participe en la Ceremonia de Estado por la Toma de Posesión de Nicolás Maduro", expresó Reyes.El pasado viernes, México se abstuvo de firmar una declaración del Grupo Lima, del cual forma parte, en donde se desconoce el Gobierno de Maduro, lo cual generó críticas contra la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.La dirigencia colegiada del PRD criticó al Gobierno por no haberse sumado al exhorto que formulara el Grupo de Lima para pedir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que no asumiera su segundo mandato.De manera paralela, a través de un comunicado, exigió al Gobierno ponerse del lado de los venezolanos."El régimen de Nicolás Maduro se sustenta en la falta de respeto a los más elementales derechos políticos y humanos. El pueblo venezolano debe ejercer a plenitud el derecho a la libre expresión, la libre manifestación, la libre asociación y, sobre todo, el derecho a disentir."Por ello el PRD deplora que la representación de nuestro país no haya sido solidaria con el pueblo venezolano y, sobre todo, con la unidad Latinoamericana que se ha venido construyendo a través del Grupo de Lima, cuyos integrantes se expresaron contra el gobierno de Nicolás Maduro", planteó la dirigencia.Desde esa perspectiva, el sol azteca apremió al Gobierno lopezobradorista a definirse en favor de las y los venezolanos, luego que el Parlamento de Venezuela declaró ilegítimo a Nicolás Maduro, por haber resultado de una elección en la que no hubo la participación de todos los actores políticos de esa nación."El PRD expresa su solidaridad con el pueblo venezolano, por la situación política a la cual se enfrenta en estos momentos. Señalamos que, como partido de izquierda democrática, somos respetuosos de la política de Estado que se emplee en la República Bolivariana de Venezuela para definir a sus mandatarios, pero no estamos a favor que se impongan gobiernos", explicaron.