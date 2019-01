Niñera mata a bebé y les dice a sus padres que está durmiendo

Marissa Tietsort, de 28 años de edad, enfrenta un proceso penal en su contra luego de que asesinara a golpes a una bebé y la disfrazara para poder entregarla a sus padres.



En el momento en que entregó a la menor, la colocó en la parte trasera del coche de la mamá argumentando que estaba muy dormida.





"No soy un monstruo. Soy una gran madre, declaró Tietsort ante una corte federal.





"No soy una amenaza para la sociedad o un monstruo", escribió Tietsort a Falstad.





