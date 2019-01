Papá abandona a su hija en la calle 'como castigo' por no dormir

Alemania.- Un grupo de vecinos encontró a una niña de 9 años caminando sola en la calle por lo que alertaron a las autoridades.



Luego de las primeras investigaciones, la menor indicó que había sido abandonada en la calle por su padre como castigo por no querer dormir.



La niña relató a las autoridades que su papá estaba cansado de no poder hacerla dormir por lo que la subió a su automóvil y condujo por la carretera del estado de Mecklemburgo-Antepomerania, al noreste de Alemania.



En medio de la autopista, su papá le ordenó que se bajara del auto y comenzara a caminar.



Cuando el hombre fue detenido por la policía alemana, contó que luego de un momento regresó al lugar donde la había dejado. Sin embargo, no la encontró. La niña no estaba en el lugar, sino perdida en algún lugar del distrito de Rügen.



Al percatarse de su error, los dos padres comenzaron a buscarla sin tener éxito.



Más tarde se enteraron que un desconocido había visto a la niña deambulando sola, y había llamado a la policía para reportar a la niña que se veía perdida.



Ahora el padre enfrenta un proceso judicial acusado de abandono de menores.



El padre aseguró que lo había hecho para que su hija viera “lo bien que le va en casa”, según DW.



La pequeña fue entregada a la madre mientras duren las investigaciones.