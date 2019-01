Reino Unido no descarta una posibilidad para aplazar el Brexit

Funcionarios británicos y europeos están discutiendo la posibilidad de extender el plazo para la invocación del Artículo 50 en medio de temores de que no se apruebe un acuerdo sobre el Brexit para el 29 de marzo, reportó el diario Daily Telegraph.



El Telegraph citó a tres fuentes no identificadas de la Unión Europea diciendo que los funcionarios británicos habían estado "tanteando el terreno" para una extensión del plazo parala invocación del Artículo 50, la notificación formal de Londres para retirarse de la Unión Europea.



Reino Unido tiene fijada su salida de la UE el 29 de marzo a las 2300 GMT.



La publicación británica cita a tres fuentes distintas de la UE que han explicado que Londres está "estudiando las sensaciones" y "probando cómo están las aguas" sobre una posible prórroga de la petición de aplicación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, el que regula la salida de un país de la UE.



Desde hace varias semanas, el gobierno británico ha negado cualquier posibilidad de pedir una prórroga del periodo de negociación, pero estos discretos contactos diplomáticos se producen después de que un miembro del gobierno, la secretaria de Estado de Asuntos Digitales, Margot James, especulara con que "podríamos tener que prorrogar el Artículo 50.



Mientras tanto, la UE ya advirtió que no piensa cambiar el tratado negociado, pero se mostró dispuesta a hacer "aclaraciones" sobre su contenido, en particular, sobre la polémica cláusula de seguridad para evitar una frontera en la isla de Irlanda, que se aplicaría si no hay un acuerdo comercial bilateral al fin del periodo de transición posterior al "brexit".



Advierte UE que Brexit sin acuerdo sería una catástrofe







El gobierno debe conseguir esas garantías adicionales al pacto para tratar de recabar el apoyo suficiente en la Cámara de los Comunes, a fin de evitar una salida no negociada.







Una posibilidad que, aunque el gobierno rechaza, plantea como única alternativa a su acuerdo con el fin de presionar a los diputados para que voten a favor del mismo.







En este sentido, el Gabinete de May escenificó hoy la prueba más importante hasta la fecha para preparar una posible salida del bloque europeo sin pacto dentro de menos de tres meses.







Más de un centenar de camiones participaron en un test dirigido a prevenir la congestión viaria en el sureste de Inglaterra en caso de que aumentaran los controles fronterizos por un "brexit" duro.





Los camiones se congregaron en el campo de aviación en desuso decondado de Kent (sureste inglés), desde donde se desplazaron en convoy hasta el puerto de Dover, principal conexión con Francia por el canal de la Mancha.Mientras tanto, más de doscientos diputados firmaron este lunes una carta en la que piden a May que descarte ese escenario no negociado que provocaría la "pérdida de empleos" y "frenaría el resurgimiento del sector manufacturero".Ante la misiva, la jefa dcon los parlamentarios en su residencia oficial de Downing Street para abordar sus inquietudes.Además, un portavoz oficial informó hoy de la creación de un nuevo comité gubernamental que coordinará los preparativos para la salida de la UE el próximo 29 de marzo.La fuente precisó que el llamado "Comité para la salida de la UE y comercio (preparativos)" estará formado por 21 miembros, entre ellos los principales ministros, representantes del Partido Conservador y otras autoridades relevantes.Asumirá las funciones que hasta ahora llevaban a cabo diversos departamentos gubernamentales, relativas, por ejemplo, a la seguridad y las fronteras, indicó.Así, el Gobierno trata de mostrar entereza y de encauzar elen el caso de que la Cámara de los Comunes rechace el próximo martes el acuerdo.Con información de DPA y Reuters.