Abuelita recibe muñeca que deseó por más de 70 años

El sueño de mi abuela era tener una Mariquita Pérez, que es una muñeca que cuando ella era pequeña sólo podían permitírsela las niñas ricas y ella se moría de envidia. 71 años después he podido hacer realidad ese sueño y esta ha sido su reacción, no sabéis lo feliz que me hace pic.twitter.com/OpNLg8x8jJ



— sahatçiu (@ismareey) 6 de enero de 2019

Cuando era niña, Ana pedía a los Reyes Magos que le llevaran una muñeca: la Mariquita Pérez, sin embargo, ésta nunca llegó.Ahora, 71 años después de su deseo original, un nieto hizo realidad el sueño de su abuela y consiguió la muñeca que anheló por años para regalársela.De acuerdo con medios locales españoles, estas muñecas fueron distribuidas en España de 1939 a 1976, eran fabricadas por Leonor Coello de Portugal y sólo estaban al alcance de familias adineradas. Estas muñecas fueron muy populares no solo en España, sino también en Portugal, Argentina, Venezuela y Cuba durante esa época.En 1998, las muñecas salieron nuevamente a la venta para que pudieran comprarlas esas niñas que no las habían tenido cuando eran pequeñas.Fue así como su nieto Ismael Rey, en Twitter @ismareey, consiguió la muñeca y compartió en redes la hermosa reacción de su abuela al recibir el regalo:La publicación consiguió más de 100 mil 'me gusta' y un millón de reproducciones.