Demócratas reviran a mensaje de Trump; 'no hay que herir por diferencias políticas'

Estados Unidos- Los líderes demócratas del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, indicaron que las mujeres y los niños migrantes no son una amenaza para la seguridad sino una cuestión humanitaria.



Tras el mensaje del presidente Donald Trump a la nación, los legisladores indicaron que el símbolo que caracteriza a Estados Unidos es la Estatua de la Libertad, no el muro.



Además, acusaron a Trump de tomar como "rehenes" a los estadounidenses por el cierre parcial de gobierno que inició el pasado 22 de diciembre de 2018.



"No hay excusa para herir a millones de estadounidenses por una diferencia política", afirmó Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de EU.



“Todos estamos de acuerdo en que necesitamos proteger nuestras fronteras”, dijo Pelosi.