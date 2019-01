Disminuye mortalidad por cáncer en Estados Unidos

Nueva York.- La tasa de muertes por cáncer en Estados Unidos alcanzó un hito: Ha estado cayendo por al menos 25 años, de acuerdo con un nuevo reporte.



Las tasas más bajas de fumadores están llevando a menores muertes. Los avances en detección temprana y en tratamientos también están teniendo un impacto positivo, dicen los expertos.



Pero no todo es buenas noticias. Las muertes por cáncer relacionado a la obesidad están aumentando y las muertes por cáncer prostático no están cayendo más, dijo Rebecca Siegel, principal autora del reporte de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer.



El cáncer sigue siendo la causa número 2 de muertes en el país. La sociedad predice que habrá más de 1,7 millones de nuevos casos de cáncer y más de 600.000 muertes por cáncer en Estados Unidos este año.



Seguidamente un desglose del reporte:



DECLINACIÓN



Ha habido numerosas malas noticias recientemente sobre las tasas de muerte en Estados Unidos. En el 2017, aumentaron las muertes por siete de las 10 principales causas, de acuerdo con un informe publicado por el gobierno. Pero el cáncer ha sido un punto positivo.



La tasa de muertes por cáncer en el país estaba subiendo hasta inicios de los noventa. Ha estado cayendo desde entonces, 27% entre 1991 y el 2016, dijo la sociedad.



El cáncer pulmonar es la principal razón. Entre los cánceres, ha sido la causa de más muertes, especialmente hombres. Pero la tasa de muertes por cáncer cayó por casi 50% entre los hombres en 1991. Fue un efecto demorado de una declinación en fumadores que comenzó en los sesenta, dijo Siegel.



CÁNCER PROSTÁTICO



El reporte tiene noticias mixtas sobre el cáncer prostático, la segunda mayor causa de muertes entre los hombres.



La tasa cayó a la mitad a lo largo de dos decenios, pero los expertos han estado monitoreando si la tendencia cambió tras una decisión en el 2011 del Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de Estados Unidos de dejar de recomendar exámenes de rutina a los hombres usando el análisis de sangre PSA. Esa decisión fue motivada por preocupaciones de que el análisis estaba llevando a diagnósticos y tratamientos innecesarios y excesivos.



La tasa de muertes se mantuvo sin cambios entre el 2013 y el 2016. Así que aunque los análisis de PSA pudieran haber arrojado casos que no necesitaban tratamiento también pudieran haber previsto muertes, indica el reporte.



OBESIDAD



De los cánceres más comunes en Estados Unidos, todos aquellos con crecientes tasas de muertes están relacionados con obesidad, incluyendo los del páncreas, el útero y el hígado.