Modelo embajadora de campaña contra el suicidio se quita la vida

Sídneuy.- Recientemente se dio a conocer que la Policía australiana encontró el cuerpo sin vida de la modelo Annalise Braakensiek, de 46 años, en su departamento en Sídney.



De acuerdo con información de News.com.au, sus allegados notificaron a las autoridades que la mujer no se había puesto en contacto con ellos durante varios días.



Luego de una pequeña investigación, la policía está segura que se suicidó pues en el domicilio no se encontraron indicios de agresión.



El pasado mes de abril la modelo y el corredor de bolsa Danny Goldberg pusieron fin a una relación de 16 años. Las dificultades del divorcio se unieron a la depresión, contra la que luchaba durante los últimos años.



La modelo era embajadora del grupo de prevención del suicidio R U OK? que ayuda a las personas a combatir los problemas en su vida.



La organización emitió un comunicado en el que lamenta la muerte de Braakensiek, que califican de "voz importante para la prevención del suicidio en Australia", subrayando que no dejó de compartir mensajes de esperanza "incluso cuando ella estaba atravesando momentos difíciles en su vida".



Además de su trabajo como modelo, la mujer también diseñaba artículos de joyería y lencería, y había actuado en varias series australianas.