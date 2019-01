Se registra sismo de magnitud 5.1 en Perú

Un sismo de magnitud 5.1 se registró este martes en el norte de Perú, de acuerdo con un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), publicó CNN.



El movimiento se registró a las 5:00 a.m., hora del este de Estados Unidos, a 53 kilómetros al oeste del distrito de Saquena, provincia de Requena, en el departamento de Loreto, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, dijo el USGS.



La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Perú dijo que el sismo no generará un tsunami en el litoral peruano.



Hasta el momento no hay reportes de posibles daños.