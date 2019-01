Turquía se niega a dar a EU garantías sobre los kurdos

Ankara.- Turquía se negó a dar garantías al asesor estadounidense John Bolton sobre la seguridad de los kurdos en el noreste de Siria, advirtiéndole que habría "cero concesiones" hacia quienes las autoridades turcas consideran grupos terroristas.



Bolton se reunió por dos horas con su contraparte turco Ibrahim Kalin y otros funcionarios en la sede del gobierno turco pero no recibió garantía alguna de la protección a los kurdos aliados con Estados Unidos, una condición pedida por Estados Unidos para retirar sus fuerzas de Siria.



Bolton remitió el pedido del presidente Donald Trump de que Turquía se abstenga de atacar a las fuerzas kurdas que ayudaron a las fuerzas estadounidenses en la lucha contra el grupo Estado Islámico, pero Turquía se ha negado a hacer promesa alguna.



"Tuvieron negociaciones productivas sobre la decisión del presidente de retirar fuerzas, a un ritmo apropiado, del noreste de Siria, dijo el portavoz estadounidense Garrett Marquis en un comunicado. Añadió que el martes tendrán lugar conversaciones directas entre los jefes militares de los dos países.



Poco después de las reuniones con Bolton y en una aparente afrenta a las gestiones diplomáticas estadounidenses, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que los preparativos para la ofensiva contra los kurdos en Siria están "en gran medida" completos.



"Habrá cero concesiones", dijo Erdogan, quien además criticó a Bolton por insinuar que Estados Unidos evitará cualquier ataque contra los kurdos.



Turquía insiste en que sus acciones militares son en contra de grupos violentos kurdos, como las Unidades de Protección Popular en Siria (conocidas como YPG por sus siglas en kurdo), que Turquía considera organizaciones terroristas y no contra el pueblo kurdo. Esa ha sido la posición de Turquía desde siempre, además de rechazar toda participación de combatientes kurdos en un proceso de paz.



Entretanto, un comandante de las fuerzas kurdas en Siria dijo a The Associated Press que sus unidades están dispuestas a enfrentarse a las fuerzas turcas en el noreste Siria.



Shahoz Hasan, líder del principal grupo kurdo en Siria, el Partido de la Unión Democrática, dijo que queda claro a partir de las declaraciones más recientes que Turquía se apresta a lanzar una ofensiva en Siria, pero advirtió: "Estamos listos para ello".