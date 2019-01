Ubica EU a 12 posibles terroristas en frontera con México

Alrededor de una docena de personas incluidas en una lista de terrorismo fue encontrada por funcionarios federales en la frontera sur de Estados Unidos, entre octubre de 2017 y octubre de 2018, según un funcionario del Gobierno familiarizado con datos de Aduanas y Protección Fronteriza, publicó CNN.



El funcionario agrega que no hay un número significativo de terroristas conocidos o presuntos cruzando la frontera sur, pero la cifra pasó de "cero a un pequeño incremento" en los últimos años.



Pero el funcionario dijo que si bien el número de terroristas potenciales que intenta cruzar la frontera es mínimo, el Departamento de Seguridad Nacional teme que los terroristas intenten explotar los patrones de inmigración.



Un reporte del Departamento de Estado del año 2016 decía: "No hay organizaciones terroristas internacionales conocidas que operen en México, no hay evidencia de que ningún grupo terrorista haya atacado a ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano ni información creíble de que algún miembro de un grupo terrorista haya viajado a través de México para obtener acceso a Estados Unidos".



De aproximadamente una docena de personas, se impidió que cerca de la mitad ingresará al país en un puerto legal de entrada en la frontera sur y la otra mitad fue detenida cruzando de forma ilegal entre distintos puertos de entrada.



El funcionario no proporcionó detalles sobre si alguno de los individuos se encuentra bajo custodia estadounidense. Señaló que solo porque se crea que una persona tiene una afiliación terciaria no significa que exista un delito a perseguir por parte del Departamento de Justicia, pero es suficiente para garantizar que el individuo no llegue a Estados Unidos y para que este país proceda a su repatriación.



El número es un porcentaje muy bajo de los terroristas conocidos o presuntos terroristas que intentaron ingresar o viajar a Estados Unidos, en el año fiscal 2017.



El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho - y reiterado en una hoja informativa publicada el lunes por la noche - que 3 mil 755 terroristas conocidos o presuntos terroristas intentaron ingresar o viajar a Estados Unidos, durante el año fiscal 2017. Pero esas cifras corresponden a todos los puntos de entrada y solicitudes de visado en todo el mundo, no solo en la frontera sur.



CNN ha informado que el número es engañoso cuando se proporciona en el contexto de la frontera sur, ya que refleja principalmente a personas a las que se les impidió ingresar a Estados Unidos cuando solicitaron una visa o intentaron viajar al país, incluso por aire.



Tanto el funcionario como el Departamento de Seguridad Nacional distinguen también entre individuos de la lista de alerta terrorista y lo que el Departamento llama "extranjeros con intereses especiales", que proceden de países hostiles o con actividad terrorista y toman rutas irregulares hacia el sur.



La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que unos 3 mil "extranjeros con intereses especiales" llegaron a la frontera sur el año pasado.