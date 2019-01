Ya hay un robot que dobla la ropa por ti y sí puedes comprarlo

Ciudad de México.- Hay labores cotidianas que pueden llegar a ser muy aburridas como lo es el caso de doblar ropa, pero todo parece indicar que eso podría tener fin.



En el marco del CES 2019, una empresa llamada FoldiMate, presentó un gadget dispuesto a doblar la ropa por ti. Su aspecto no es muy atractivo, pues parece impresora y trabaja como si fuera una, pero su función podría ahorrarnos mucho tiempo.



El producto promete doblar hasta 25 prendas en menos de cinco minutos sin importar el tipo de tela. Puede trabajar con prendas como sacos, faldas, vestidos, playeras, pantalones, bermudas, etc.



Lo malo es que, después de haber conocido todas sus bondades, el precio no es el más accesible (¿o sí?), ya que estará disponible en 980 dólares. La disponibilidad aún está por confirmarse.



Ahora sólo necesitamos una máquina que planche antes de que se doble.



¿Comprarías este dispositivo para ahorrarte dicha labor o te parece innecesario?