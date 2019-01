Asegura Trump que el viaje a la frontera sur 'no cambiará nada'

El presidente Donald Trump dijo que no había querido pronunciar el discurso televisado el martes por la noche ni hacer un próximo viaje a la frontera el jueves, pues dice que la nueva estrategia publicitaria era inútil, pero que sus asesores le habían convencido, publicó CNN.



"No va a cambiar nada, pero aún lo estoy haciendo", dijo Trump sobre la visita a la frontera durante una reunión entre el presidente y presentadores el martes por la tarde. Agregó que el viaje fue simplemente por publicidad.



Trump hizo referencia a sus consejeros Bill Shine y Kelly Sannene Conway y la secretaria de Prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders, que estuvieron presentes en la sala durante la reunión extraoficial, y dijeron que lo convencieron de que el viaje "valdría la pena".



The New York Times informó por primera vez los comentarios del presidente.



La reunión de Trump con los presentadores se produjo justo antes de su discurso televisado a la nación el martes por la noche sobre seguridad fronteriza mientras negociaba con los demócratas del Congreso para reabrir el gobierno. El presidente enmarcó la situación en la frontera sur como una amenaza nacional que resolvería un muro fronterizo, haciendo varias afirmaciones engañosas. Trump no llegó a declarar una emergencia nacional, una opción que había flotado para financiar el muro sin la aprobación del Congreso.



"Gracias por tus comentarios buenos sobre el discurso de la Oficina Oval. ¡Una experiencia muy interesante!", tuiteó el martes por la noche.



El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, realizaron también su propia intervención. Los líderes demócratas culpan a Trump por el cierre, caracterizándolo como una crisis fabricada.