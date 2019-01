Hijo de Trump compara muro fronterizo con valla de zoológico

Estados Unidos.- El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr se unió a la controversia en torno al muro en la frontera, cuya financiación mantiene la Administración parcialmente cerrada, al señalar que las barreras funcionan en los zoológicos, informó EFE.





Immigrants as caged animals, from the First Son pic.twitter.com/nsAJRASvnM



— Emily Jane Fox (@emilyjanefox) 9 de enero de 2019