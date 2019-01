Pompeo visita Irak por sorpresa en su gira por Oriente Medio

Bagdad.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó el miércoles a Irak en una parada no anunciada de su gira por Oriente Medio para promover la postura de la Casa Blanca hacia Irán. El viaje se produce en medio de la confusión generada por las declaraciones contradictorias del presidente Donald Trump y de altos cargos sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Siria. Irán participa en la guerra civil del país respaldando al presidente Bashar Assad.



Pompeo y el primer ministro iraquí Adel Abdul-Mahdi hablaron de maneras de hacer que el grupo Estado Islámico sufra "una derrota duradera en toda la región", afirmó el portavoz del Departamento de Estado Robert Palladino.



Añadió que Pompeo también se pronunció a favor de impulsar a Irak hacia la independencia en el campo energético. Irak importa electricidad y gas natural de Irán.



Irán ha cultivado alianzas estrechas con políticos y líderes religiosos y empresariales iraquíes desde la invasión estadounidense de 2003. Contrariar esas alianzas será difícil y posiblemente peligroso. Irán goza de enorme influencia sobre diversas milicias iraquíes que tienen casi el mismo poderío que las fuerzas armadas nacionales financiadas por Estados Unidos.



Pompeo se reunió por separado con Abdul-Mahdi y con el titular del Parlamento Mohamed al-Halbusi. Ambos le ratificaron al diplomático estadounidense que Irak valora las buenas relaciones con sus vecinos.



Durante su estancia en Jordania el martes, Pompeo dijo que la salida de Siria no restaría valor a los esfuerzos de Washington por marginalizar a Irán. La Casa Blanca reinstauró las sanciones a la República Islámica el año pasado por una supuesta violación del acuerdo nuclear. Inspectores nucleares internacionales dijeron que no hay pruebas de que Irán estuviera violando el acuerdo.



Pompeo se reunió también con el presidente iraquí Barham Salih y con el canciller Mohamed Alhakim, a quienes dijo que Estados Unidos apoya relaciones bilaterales firmes con base en un acuerdo estratégico firmado por los dos países en 2008.



Luego viajó a la zona autónoma kurda para reunirse con altos cargos en Irbil.



La visita de Pompeo a Irak es la tercera de un funcionario estadounidense en un mes. Diversos políticos iraquíes se enojaron el mes pasado cuando el presidente Trump visitó sorpresivamente una base estadounidense en el oeste de Irak sin reunirse con el primer ministro Adel Abdul-Mahdi, a diferencia de sus predecesores Barack Obama y George W. Bush.



En esa visita, el 26 de diciembre, Trump dijo que Estados Unidos usará sus bases en Irak como punta de lanza contra el Estado Islámico en Siria.



Pompeo tenía programado llegar el miércoles más tarde a El Cairo.