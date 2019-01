Ponen a la venta el emblemático Edificio Chrysler de NY

Nueva York.- Los dueños del emblemático Edificio Chrysler pusieron a la venta el rascacielos neoyorquino. Contrataron a la firma inmobiliaria CBRE Group Inc. para ofrecer el edificio de oficinas “art déco” que antes alojó la sede central de Chrysler Corp.



Los propietarios _el Consejo de Inversiones de Abu Dhabi y la inmobiliaria neoyorquina Tishman Speyer_ contrataron a la firma inmobiliaria CBRE Group Inc. para ofrecer el edificio de oficinas, confirmó el director de comunicaciones globales Aaron Richardson el miércoles.



El rascacielos de 77 pisos, construido entre 1928 y 1930, fue el edificio más alto del mundo hasta que el Empire State, también de Nueva York, le quitó ese título en 1931.



La torre en el centro de Manhattan, construida como sede de Chrysler Corp., con el coronamiento que lo distingue siempre ha sido una favorita tanto de los críticos de arquitectura como del público en general. Aparece en numerosas películas, como “Día de la independencia” y “El Hombre Araña”.



Sin embargo, el edificio de casi 90 años tiene que competir por inquilinos con rascacielos más modernos que incluyen pisos más amplios y grandes terrazas al aire libre.



El Consejo de Inversiones de Abu Dhabi pagó 800 millones de dólares por una participación del 90% en el edificio en 2008, poco antes de que la crisis financiera provocara la caída en picada de los valores inmobiliarios. El diario The Wall Street Journal, que tuvo la primicia, dijo que los cálculos del valor actual de la propiedad son muy variados.