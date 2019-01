Video: El triste funeral de 'chimuelo', no sabrás si reír o llorar

Ciudad de México.- Si durante tu infancia tuviste mascotas, seguramente en más de una ocasión viviste el triste momento de enterrarlos en el jardín o una maceta cuando fallecían.



Recientemente se viralizó en redes un video que muestra el funeral de un pajarito a manos de su dueño, un niño de no más de 12 años.



Aunque podría ser una grabación triste, se difundió masivamente por lo graciosa e inesperada que es.



"Hoy es un día triste donde se nos va uno de la familia, un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que nuestro señor se lo ha llevado", dice el pequeño mientras mira al cielo.



Durante el entierro el pequeño entona el Ave María en una versión adaptada a la situación.



"Ave María, Señor Jesús, lleva a chimuelo al ataúd. Ave María, Don Cristo, lleva a chimuelo a su lugar", canta el niño.



Lo que no esperaba -ni nadie- es que al ponerlo en la tierra su perro aparecería en la escena y se lo intentaría comer.



"Se lo comió. Suelta a mi chimuelo. No te voy a dejar respirar hasta que abras la boca", grita el niño.



Aunque el video se corta, hay una segunda parte en la que se observa que el niño logró rescatar a su mascota.



"Está con un poco de baba pero está en paz", dice.



Como era de esperar el video rápidamente se viralizó.