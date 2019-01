Caos en vuelo de Aeroméxico que aterrizó en Oakland; arrestan a dos pasajeros

San Francisco— Dos pasajeros que viajaban en un vuelo de Aeroméxico fueron arrestados este jueves tras interferir con la tripulación del avión después de que permaneció varias horas en la pista del Aeropuerto Internacional de Oakland, informaron las autoridades, informó El Universal.



El vuelo de Aeroméxico despegó de Guadalajara rumbo a San Francisco, pero fue desviado debido a la niebla y aterrizó en Oakland alrededor de las 10:30 horas, dijo Keonnis Taylor, portavoz del aeropuerto. La nave permaneció en la pista más de tres horas, agregó.



Los pasajeros comenzaron a quejarse de que no había una adecuada circulación de aire y de que no habían recibido agua ni una alimentación apropiada, dijo el sargento Ray Kelly, portavoz de la policía del condado Alameda.



Unidades de la policía acudieron al sitio luego de recibir reportes de un pasajero revoltoso que amenazaba con abrir una salida de emergencia mientras los tripulantes intentaban detenerlo, añadió. Las autoridades arrestaron a dos pasajeros por interferir con la tripulación.



Una mujer que dijo que tenía problemas para respirar fue trasladada a un hospital.



Hasta el momento se desconocía por qué los pasajeros tuvieron que permanecer varias horas en el avión.



En un comunicado, el aeropuerto de Oakland señaló que depende de la aerolínea aguardar la autorización para dirigirse al destino original o permitir a los pasajeros descender en el aeropuerto al que el avión fue desviado.



Aeroméxico no respondió a las peticiones de comentarios.