Hombre muere en pleno vuelo; pasajeros viajan con el cadáver

Era muy pequeña. Los paramédicos tuvieron que poner su equipo en la parte superior de la escalera y pararse encima, y todavía no llegaban a la puerta", apuntaron las fuentes. "Tuvieron que trepar el avión para atender ese asunto".





Los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Air New Zealand tuvieron que pasar dos horas con el cuerpo de un hombre fallecido a bordo del avión.De acuerdo con el relato contado por el medio Cairns Post, el vuelo ANZ80, que salió de Hong Kong (China) rumbo a Auckland (Nueva Zelanda), realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de la ciudad australiana de Cairns, después de que uno de los pasajeros muriera a bordo.Lamentablemente, el cuerpo no pudo ser retirado inmediatamente del avión porque había muy poco personal aeroportuario disponible en ese momento.El piloto supuestamente no quería que los pasajeros usaran una manga para desembarcar el avión y solicitó una escalera. Sin embargo, la que obtuvieron los empleados del aeropuerto era de tamaño incorrecto.Todo ese tiempo (dos horas), los pasajeros tuvieron que esperar a bordo, junto con el cadáver.Hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre la causa de la muerte del hombre. Un reportero de Stuff, que estaba en el mismo vuelo, citó a un funcionario del aeropuerto diciendo que el hombre, que tenía más de 60 años, era diabético y había olvidado lleva su inyección de insulina.