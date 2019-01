Insiste Trump en construir 'poderosa barda de acero'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su idea de construir una "poderosa barrera de acero" en la frontera sur con México para evitar el ingreso de migrantes indocumentados, publicó Milenio.



“Nos ocuparemos de este problema, construiremos una poderosa barda de acero, hablaremos de acero, de concreto no queremos el muro, tiene que ser de acero, construiremos una barrera en lugar de un muro, no importa como lo llamen, tiene que estar”, dijo.



De gira por McAllen, para visitar la frontera entre territorio mexicano y estadunidense, el mandatario agradeció a la Patrulla Fronteriza por el trabajo realizado al combatir el crimen y reiteró que México pagará el muro "no con un cheque" sino con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



"Uno de los argumentos que yo doy es que México va a pagar por esto. Si el Congreso aprueba este increíble tratado con México y con Canadá (T-MEC), cuando digo que México pagará por el muro es lo que afirmo, no estoy diciendo que me dará un cheque, sino que lo pagará a través del tratado".