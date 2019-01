Prepara EU emergencia por muro: WP

Estados Unidos.- La Casa Blanca habría comenzado a sentar las bases de una declaración de emergencia nacional para construir el muro fronterizo prometido por el Presidente Donald Trump, según dos fuentes citadas por el diario The Washington Post.



De acuerdo con el Post, las autoridades estadounidenses han incluido la búsqueda de dinero no utilizado en el presupuesto del Cuerpo de ingenieros del Ejército para erigir la estructura.







Una declaración de emergencia nacional podría ser impugnada ante los tribunales, aunque también es vista como una salida a la polémica por el financiamiento del muro que ha llevado a un cierre parcial de Gobierno desde hace 19 días.







Trump instó al Cuerpo del Ejército a determinar qué tan rápido podrían firmarse los contratos y si la construcción podría comenzar dentro de 45 días, según una de las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato.







La Administración de Trump ha considerado un proyecto de ley para desastres aprobados el año pasado por 13.9 mil millones de dólares que no se han gastado del todo, por lo que podrían servir como fondos para el muro.







Los presuntos preparativos coinciden con conversaciones estancadas sobre la demanda de Trump por 5.7 mil millones de dólares para la estructura a la que la bancada demócrata en el Congreso se ha opuesto firmemente.







"Podemos declarar una emergencia nacional. No deberíamos tener que hacerlo porque esto es de sentido común", declaró hoy el Mandatario durante su visita a la frontera con México.







Una declaración de emergencia otorgaría a Trump algunos poderes para atender algunas situaciones, como al estallar una guerra, sin embargo, el acceso a fondos federales no está claro.