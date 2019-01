Tanto estrés le provocó 'El Chapo' que tuvo que ir a electroshocks

En 2012, cuando se enteró al escuchar clandestinamente una conversación telefónica que los Cifuentes habían descubierto que era un soplón, se mudó rápidamente a Estados Unidos, donde obtuvo presumiblemente una nueva identidad en el marco del programa de protección de testigos.

En cierto momento, el FBI le pidió que regresara a México para analizar en forma real el sistema de espionaje instalado por “El Chapo” en unos 50 teléfonos de sus allegados, sus amantes y su esposa, para intentar capturarlo.

Rodríguez nunca fue acusado ni pasó una sola hora preso, y ganó otro medio millón de dólares trabajando para el FBI. Incluso espera recibir una recompensa del Departamento de Estado de hasta cinco millones de dólares por su ayuda para capturar a Jorge Cifuentes.

"Tengo la esperanza y la ilusión de que los recibiré algún día", dijo.

Jorge Cifuentes, preso en Estados Unidos, ya atestiguó contra “El Chapo” en su proceso en la corte federal de Brooklyn. Estos días se espera el testimonio de su hermano Alex, que también colabora con la fiscalía.

A los veinte años ya había ganado medio millón de dólares a cambio de blindar las comunicaciones de la familia colombiana de narcotraficantes Cifuentes y del capo mexicano Chapo Guzmán. Pero le costó caro: crisis nerviosas, hospitalizaciones, electroshocks, reveló El Universal.El colombiano Christian Rodríguez, de 32 años, testigo del gobierno estadounidense en el juicio del exjefe del cártel de Sinaloa Joaquín "Chapo" Guzmán y su exjefe de comunicaciones, relató el jueves al jurado que sufrió tanto estrés cuando colaboraba con el FBI en 2013 que terminó dos veces en el hospital.Parte del estrés, reveló, se debía a que tenía dos familias paralelas, ambas con hijos, y que una de ellas no estaba al tanto de la existencia de la otra.Rodríguez comenzó a trabajar en la seguridad de las comunicaciones para los Cifuentes en Colombia en 2008, y a través de ellos conoció al Chapo ese mismo año y comenzó a trabajar para él."Tenía demasiado estrés sobre mí", dijo al jurado Rodríguez, que aún toma medicación y sigue una terapia. "Me dieron terapia electroconvulsiva", añadió, pero dijo que no le afectó su memoria lejana, sino apenas la del día antes y el día después del tratamiento.