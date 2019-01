Viaja gobernador de Florida en avión decomisado a narcos

Miami.- Al día siguiente de asumir el cargo como gobernador de Florida, Ron DeSantis estrenó un avión Beechfraft King Air decomisado a traficantes de droga; a partir de ahora lo utilizará para sus viajes oficiales por el estado, publicó Excelsior.



El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, autoridad que confiscó el avión, lo ha preparado para que preste servicio a la oficina del gobernador, que no cuenta con ningún medio de transporte aéreo propio desde 2011.



El anterior gobernador, Rick Scott tenía su propio avión y vendió la flota estatal en 2011.



Las autoridades estatales no han proporcionado información sobre cuándo y a quién se incautó el avión que ahora está a disposición del gobernador de Florida, un estado cuyo territorio mide unos mil 300 kilómetros de norte a sur.



DeSantis, un abogado y excombatiente de 40 años, viajó el miércoles desde Tallahassee hasta Miami en el avión para anunciar que la jueza cubano-estadounidense Bárbara Lagoa pasará a formar parte de la Corte Suprema estatal, donde aún quedan dos vacantes por cubrir.



Según ese departamento, es necesario un avión para que el gobernador pueda viajar por Florida de manera segura.



El avión está a disposición del gobernador y su oficina exclusivamente. "Esto no va a ser como ocurría con los antiguos aviones de propiedad estatal, en los que viajaba el gabinete y otra gente también podía hacerlo", dijo DeSantis.