Arrestan a hombre que secuestró a niña en Wisconsin

Barron, Wisconsin.- Un hombre de 21 años fue encarcelado por el asesinato de un matrimonio de Wisconsin y el secuestro de su hija adolescente, dijeron investigadores el viernes. La niña apareció con vida la noche anterior y dijo que había sido secuestrada en octubre.



Jake Thomas Patterson fue detenido poco después que Jayme Closs, de 13 años, pidió ayuda a una mujer que paseaba su perro en un vecindario rural cerca de la pequeña población de Gordon, a 95 kilómetros de Barron. Jayme desapareció de su casa familiar el 15 de octubre, el día que fueron asesinados sus padres.



El comisario de Barron, Chris Fitzgerald, dijo en conferencia de prensa el viernes que Jayme fue llevada por la fuerza. Añadió que aparentemente Patterson no tenía contacto con la familia.



Los investigadores creen que Patterson mató a los padres porque quería secuestrar a Jayme, y que con ese fin ``planificó sus acciones y tomó muchas medidas para ocultar su identidad", dijo Fitzgerald.



Agregó que según los investigadores, la niña era ``el único blanco".



Jeanne Nutter, una vecina, dijo que paseaba su perro junto a un camino rural el jueves por la tarde cuando apareció una adolescente desgreñada y le pidió ayuda, le dijo que estaba perdida y reveló su nombre.



Jayme le dijo que había escapado de una cabaña donde la mantenían cautiva, no lejos de la casa de Nutter.



``Yo estaba aterrada, pero no quería que ella lo viera", dijo Nutter a The Associated Press. ``Gritaba, por favor ayúdeme, no sé dónde estoy. Estoy perdida".



En lugar de llevarla a su casa, cerca de la cabaña donde la habían mantenido secuestrada, Nutter la llevó a la casa de los vecinos Peter y Kristin Kasinskas. Estaba demacrada y sucia, y calzaba zapatos demasiado grandes, pero parecía sana, dijeron los vecinos.



Jayme estaba desaparecida desde el 15 de octubre. La policía descubrió que alguien había irrumpido en su casa familiar en Barron, matado a tiros a sus padres, James y Denise Closs, y aparentemente la había secuestrado.



La empresa que empleaba a los padres informó que Patterson había trabajado allí por un día hace tres años.



Steve Lykken, presidente de la empresa Jennie-O Turkey en Barren, emitió el viernes un comunicado afirmando que Patterson fue contratado un día pero renunció al día siguiendo diciendo que se estaba mudando a otra parte.



Un obituario de la pareja dijo que ellos trabajaron en esa planta procesadora de pavo por 27 años.



Lykken dijo que la compañía ``está rebozada de alegría al enterarse del regreso de Jayme``.