Ciudad de Colorado se queda sin policías tras renuncia masiva

Ciudad de México.- Los alguaciles del condado de Otero, en el sur de Colorado, se hicieron cargo desde hoy de patrullar la localidad estadounidense de Fowler, luego de que en los últimos días renunciasen los integrantes de la Policía local.



En declaraciones al noticiero local KOAA News5, el abogado de la ciudad, Tony Perko, especuló que las renuncias masivas en Fowler se deben a los resultados de las elecciones de noviembre pasado, en las Jake Six fue electo como nuevo alguacil para el vecino condado de Bent.



Six asumió su cargo el martes de esta semana y Hogue y los otros cuatro oficiales que antes trabajaban en Fowler ahora lo hacen para él.



El alcalde de Fowler, Nathan Shultz, dijo que la ciudad "simplemente no tiene fondos" para pagarles mejores salarios a sus policías.



El exjefe de la Policía local, Webster Hogue, tenía un salario de unos 41 mil dólares anuales y los otros policías percibían 32 mil, sin beneficios adicionales y sin compensación por horas extras.



Como comparación, el ingreso promedio anual por familia en Colorado es de casi 70 mil dólares, según datos del Buró del Censo. El ingreso promedio de los oficiales de policía en este estado es similar, 68 mil dólares al año, con un rango de 44 mil a 92 mil dólares, según la ciudad y la experiencia.



Fowler, con mil 100 habitantes y ubicada 240 kilómetros al sur de Denver, fue fundada en 1901 y desde entonces contó ininterrumpidamente con sus propios policías hasta que 1966 se organizó el Departamento de Policía.



Sin embargo, desde aquella fecha hasta el presente la municipalidad tuvo problemas para retener a sus uniformados, que renunciaban con frecuencia para buscar oportunidades laborales con salarios más altos en ciudades cercanas.



De hecho, en las últimas cinco décadas, con la excepción de un solo jefe policial, Curtis "Curly" Hawkins, que ocupó el puesto de 1979 a 1987, la mayoría de los otros jefes estuvieron en sus puestos de unos pocos meses a unos pocos años.



Pero Hogue, que renunció por medio de un mensaje de texto al alcalde local, entrará en la historia de Fowler por ser quien menos tiempo estuvo en el cargo: solamente dos semanas.