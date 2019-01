FOTO: #BirdBoxChallenge mientras conduces... resultado predecible

Estados Unidos.- La policía de Layton, Utah, en Estados Unidos, culpa a la película 'Bird Box' del accciente ocurrido en una de sus avenidas, donde un adolescente de 17 años salió a las calles a conducir su vehículo con los ojos vendados.





Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2



— Layton Police (@laytonpolice) 11 de enero de 2019