Presume Trump 'muro'

Ciudad de México.- A pesar de nunca haber recibido financiamiento del Congreso para construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos, el Presidente Donald Trump presumió este viernes una imagen que, según él, retrata una sección recién terminada de la barrera en la frontera con México.







"Las noticias falsas siguen diciendo que no hemos construido ningún MURO NUEVO. Abajo está una sección recién terminada en la frontera. Con característica antiescalada incluida. ¡Muy alto, fuerte y hermoso! Además, muchas millas ya renovadas y en servicio", escribió el Mandatario.







La sección de verificación de hechos del diario The Washington Post informó que debido a las incesantes mentiras de Trump se creo una nueva categoría para las declaraciones descaradamente falsas que a menudo hace el Mandatario.







Trump ha continuado afirmando públicamente al menos 86 veces que está cumpliendo la promesa de construir un muro fronterizo y conseguir que México pague por ello. Ya no menciona a México, pero el Congreso aún no ha asignado dinero para la construcción de ningún tipo de barrera.







Este viernes se cumplen 20 días del inicio del cierre parcial de la Administración que se mantiene debido a la demanda del republicano para obtener un presupuesto que contemple 5.7 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo.