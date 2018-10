Aumento a predial debe corresponder a inflación de sólo este año: diputado de Morena

Chihuahua, Chih.- El aumento al impuesto predial en el municipio de Chihuahua debe ser proporcional a la inflación de solamente un año, “con el argumento de elevarlo al 22 por ciento porque no hubo aumento en años anteriores, la alcaldesa María Eugenia Campos confirma que las decisiones de su gobierno no tienen que ver con lo mejor para la ciudad, sino con intereses electoreros”, señaló el diputado local de Morena por el distrito 12 de la capital del estado, Miguel Ángel Colunga Martínez.

“Refleja la irresponsabilidad de su gobierno, los chihuahuenses no tenemos la culpa de que no haya hecho su trabajo cuando tenía que hacerlo, porque estaba cuidando la reelección y no quiso plantear el aumento; así son las administraciones panistas, sólo actúan y legislan en función de intereses personales o de terceros ajenos a la ciudadanía”.

“En octubre de 2015, la administración anterior a María Eugenia Campos hizo un aumento de 4 por ciento, y no se había aumentado en 2013 y 2014, en esos años nuestra alcaldesa era diputada local y buscaba candidatearse a la presidencia municipal, entonces declaró que el aumento del 4 por ciento era una bofetada para los chihuahuenses, parece que ya se le olvidó porque ahora no ve problema en un aumento del 22 por ciento”.

“Hablar de rezago en la actualización del impuesto es falso, lo que está haciendo María Eugenia Campos es aumentar lo correspondiente a sus cinco años de gestión, dos que no cobró por estar pensando en la reelección, el correspondiente a este año y el de los dos próximos años, ya estará pensando en la candidatura a la gubernatura y por eso adelanta las decisiones difíciles”.

“Como diputado de Morena estaré trabajando en un exhorto, porque hay que recordar que el municipio es autónomo, pero podemos llamar a la alcaldesa a que reconsidere, y que sus ambiciones políticas y su estrategia electoral no contaminen el respeto que los vecinos de la capital del estado se merecen; los chihuahuenses no son tontos y piden de su alcaldesa congruencia y un justo aumento al predial”.

“Formas de obtener recursos hay muchas, con el aumento propuesto por María Eugenia Campos se recabarían alrededor de 130 millones de pesos, casi lo mismo que los 120 millones de pesos que ha gastado en dos años de gestión en presupuesto asignado a publicidad”.