"El debate es si se mantienen los abortos en clandestinidad o no"

Chihuahua, Chih.- El debate sobre la despenalización del aborto en México se debe centrar en si se mantiene esa práctica en la clandestinidad o no, no tiene nada que ver con posturas a favor o en contra, consideró la denominada Asamblea Marea Verde Chihuahua, agrupación conformada por mujeres feministas que han realizado varias acciones públicas para visibilizar el tema.







“Buscamos incidir en el ámbito político para lograr la despenalización de la interrupción del embarazo y en el ámbito social para terminar con prejuicios que han impedido que niñas, adolescentes y mujeres mexicanas puedan acceder a sus derechos reproductivos”, señaló mediante un documento enviado a El Diario.







Es un tema que debe ser cuestión de salud pública, no un privilegio de clase, acotó, además que las mujeres que deciden no continuar con su embarazo, lo harán independientemente de si es legal o no, o si los poderes Legislativos están a favor o en contra.







“Sin embargo, aquellas mujeres con cierta capacidad económica, tendrán las posibilidad de viajar a la Ciudad de México o a Texas o tendrán acceso a la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para practicar un aborto seguro en casa”, subraya la Asamblea Marea Verde Chihuahua.







En uno de sus argumentos centrales, es que se condena a las mujeres más pobres, al asumir riesgos por la práctica de abortos inseguros, además de pugnar penas en prisión en el caso de Chihuahua, donde se tiene sancionada esa práctica desde el Código Penal. Actualmente hay 24 mujeres tras las rejas por ese delito.







La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que la ilegalidad y la criminalización del aborto solo impactan en la inseguridad de los procedimientos y sus consecuentes efectos en la vida, la salud y la libertad de las mujeres, más no de su incidencia, recalca la agrupación feminista.







Además que las consecuencias jurídicas de ser sometidas a un proceso penal e incluso ser privadas de la libertad, genera un estigma que puede provocar graves afectaciones en su entorno social.







Refiere que el acceso al aborto legal y seguro es parte de los servicios de salud reproductiva a los que tienen derechos las mujeres y se fundamentan en los derechos a la vida, la salud, la integridad física, la vida privada, la no discriminación, y la autonomía reproductiva de las mujeres, conceptos respaldados desde la Constitución Mexicana.







“Aquellos que con su desinformación, prejuicios y estigmas están intentando manipular a la sociedad para ir en contra de esta opción, les queremos decir que también están disminuyendo las posibilidades de que una niña o adolescente acceda a la interrupción legal por violación o por riesgos en su salud, ninguna mujer en esas edades está preparada para enfrentar un embarazo y el parto se vuelve de alto riesgo”, enfatiza la Asamblea.







En éste sentido urgen a la creación de políticas de educación sexual integral, con respeto al estado laico, y apegadas a la ciencia, y también a que la opción de interrumpir un embarazo sea una realidad en el país.







“No estamos ni imponiendo ni promoviendo el aborto, estamos exigiendo su despenalización para las mujeres que en el ejercicio de su autonomía y su ciudadanía decidan interrumpir su embarazo, porque la maternidad será deseada o no será”, enfatiza.







También exponen que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia que declara constitucional la despenalización del aborto en la Ciudad de México, en la cual se establece que si bien el embrión es un bien jurídico tutelado no es un sujeto de derechos fundamentales porque esto iría en contra de los derechos adquiridos por la persona ya nacida, es decir la mujer.