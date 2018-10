Exige Omar Bazán a alcaldesa congruencia y no afectar el bolsillo de los chihuahuenses

Chihuahua.- El dirigente estatal del PRI y diputado local, Omar Bazán, reiteró su rechazo a la intención de la alcaldesa de Chihuahua de incrementar el impuesto predial.







Lamentamos la incongruencia y oportunismo político de María Eugenia Campos Galván con una medida que evidencia su incapacidad para buscar mecanismos más creativos para impulsar el desarrollo de Chihuahua.







Este año electoral dijo que no incrementaría la tasa del impuesto y ahora que no hay comicios en 2019, sí lo hará.







La alcaldesa se pasó por alto al propio Cabildo de Chihuahua y sin más anunció impopular medida en sus redes sociales.







Es además incongruente, dijo Bazán, porque en su tiempo como legisladora mantuvo una férrea oposición al incremento del impuesto predial, lo mismo que en su campaña por la alcaldía de la capital.







Ni los regidores en el Cabildo de Chihuahua ni el grupo parlamentario del PRI aprobarán, en su momento, la pretensión de la alcaldesa María Eugenia Campos.







El dirigente del PRI llamó a la presidenta municipal a dar marcha atrás y buscar otras estrategias para que cumpla sus promesas de campaña y que no sea a costa del bolsillo de los chihuahuenses.