'No confíen en la policía': migrante a Caravana de hondureños

Si existe un consejo para los refugiados hondureños de la Caravana Migrante que cruzaron el Río Suchiate, la frontera líquida que divide a México con Guatemala, y que planean cruzar hacia Estados Unidos, es el de: “no confíen en la policía” que pronuncia un migrante beliceño.



Lo dice Vicky Harry, mientras enfrenta el sol desde las vías del tren Chihuahua-Pacífico, al lado de su primo Tyson. Ambos salieron de Belice, donde “no hay futuro”, para cruzar a la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.



Su viaje inició hace tres meses y en el camino han sufrido violencia y asaltos. “Nos han quitado lo poco que tenemos”, dice Tyson, mientras otros compañeros suyos piden apoyo en el crucero.



“Llevamos tres semanas aquí, estamos reuniendo dinero para el coyote, hermano, pero ni siquiera sabemos cuánto es”, responde Harry, entrecerrando los ojos para que no alumbre tanto el sol.



Desde que están en la ciudad de Chihuahua, han dormido donde los agarra el sueño. “Dormimos por debajo de un puente que está allá”, dice Tyson, señalando al horizonte. “Ya son meses de esto, ya podría decirse que nos acostumbramos”, responde su primo Harry, sentado en las vías.



Los que más mal les han hecho son los agentes de la policía municipal, aseguran. “Sólo nos roban y nos amenazan con deportarnos. Nos extorsionan y nos roban hasta lo que no ocupamos. Son los policías municipales los que nos hacen más daño”, dice Harry.



El camino aún es largo y ellos quieren llegar al norte. Harry tiene 31 años y Tyson 18, uno tiene cuatro hijos y el otro tres, todos esperando desde Belice. Ambos, como sus paisanos que siguen pidiendo dinero en el crucero, tienen rastras.



“Ya son tres meses aquí, cruzamos la frontera con varios, pero poco a poco se han ido esparciendo en la ruta. Ya no sé si están vivos, si están muertos. A ellos nos lo encontramos en el camino, ya son varias semanas que estamos juntos”, dice Harry, mirando a sus compañeros desde lejos, mientras sonría.



Tyson se levanta de su asiento en las vías y se corre a suplantar a otro beliceño para seguir pidiendo dinero. El día es largo.