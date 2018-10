Buscar otras opciones para obras, sin subir predial, pide Congreso

Chihuahua.- Con votos en contra del PAN y uno del PT, el Congreso del Estado solicitó a la alcaldesa de Chihuahua, Maria Eugenia Campos Galván, no subir el predial en un 22 por ciento, como lo anunció en días pasados, y buscar ahorros en el gasto municipal para obras de agua potable y drenaje.







El llamado abarca también a los otros 66 Ayuntamientos de la entidad, para que, en caso de aprobar aumento a ese impuesto, éste no pase del 5 por ciento.







La fracción parlamentaria del PAN argumentó que debía primero solicitarse a detalle información al Ayuntamiento capitalino y no emitir el exhorto porque se vulneraba la autonomía municipal.







Sin embargo, las demás fuerzas políticas consideraron lo contrario y aprobaron el acuerdo, durante una discusión prolongada, interrumpida en varias ocasiones por ciudadanos que desde el área de público gritaban consignas contra el aumento al predial.