Critican diputados a Maru por intención de aumentar Predial

Diputados de oposición criticaron el anuncio hecho por la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, de subir el predial un 22 por ciento para el siguiente año, y la criticaron al haberse ella quejado, cuando era diputada local, contra una administración priísta anterior a su mandato por elevar ese impuesto en un 4 por ciento.Es un asunto con fines electoreros, consideró el coordinador de Morena, Miguel Ángel Colunga, “Refleja la irresponsabilidad de su gobierno, los chihuahuenses no tenemos la culpa de que no haya hecho su trabajo cuando tenía que hacerlo, porque estaba cuidando la reelección y no quiso plantear el aumento; así son las administraciones panistas, sólo actúan y legislan en función de intereses personales o de terceros ajenos a la ciudadanía”, dijo.Aseguró que es una falsedad hablar de un incremento por supuestamente haber varios años sin ajustar las tablas de valores catastrales. “Lo que hace es aumentar por los cinco años de gestión, dos que no cobró por estar pensando en la reelección, el correspondiente a este año y el de los dos próximos años, ya estará pensando en la candidatura a la gubernatura y por eso adelanta las decisiones difíciles”.Dijo que Morena solicitará a la alcaldesa reconsiderar ese incremento, y en cambio reducir la partida asignada a publicidad, por el orden de los 120 millones de pesos, es decir, 10 menos de los supuestos 130 que habría de recaudar con el aumento al predial.Por su parte la diputada del PRI y exregidora del Ayuntamiento, Rosa Isela Gaytán, condenó que Campos Galván haya hecho un anuncio de forma anticipada sin tener un dictamen ni un proyecto avalado ante el Cabildo. “Chihuahua es de los más cumplidos en el pago del predial, creo que mínimamente debe haber una corresponsabilidad de no golpear la economía de los chihuahuenses de esa manera”, acotó.Mientras que el también diputado priísta y dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Omar Bazán, expuso que la presidenta municipal evitó esas alzas en años electorales y ahora busca compensar esas situaciones.Es además incongruente, dijo Bazán, porque en su tiempo como legisladora mantuvo una férrea oposición al incremento del impuesto predial, lo mismo que en su campaña por la alcaldía de la capital.Adelantó que el PRI rechazará esa solicitud de aumento desde el Cabildo, y en cambio llamó a Campos Galván a reconsiderar su postura.En cambio la diputada del PAN, Blanca Gámez, consideró positivo que la presidenta de a conocer que el recaudo con al incremento del predial sea destinado a obras de agua y drenaje en 40 colonias, sin embargo precisó que deberá enfrentar el costo político que ello signifique.“En el Congreso tenemos la última palabra, habría que ver el porcentaje ideal y en todo caso que haga un ajuste paulatino de las tablas catastrales para que no sea tan fuerte el impacto a los ciudadanos”, puntualizó.En tanto la dirigente municipal panista, Paloma Aguirre Serna, calificó de responsable a la alcaldesa y dijo que aumentar el predial significará servicios básicos en zonas donde no se tienen.“Por primera vez sabemos a dónde se va el dinero y en que se va ejercer, sacar de contexto las palabras que la alcaldesa y el gobierno municipal han dicho en la actualización del impuesto predial es no estar de acuerdo en el desarrollo que Chihuahua merece”, expuso.