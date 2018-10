Impacta alza al Predial a 240 mil capitalinos

El posible aumento al impuesto Predial para el 2019 que plantea la administración municipal, repercutiría en las 240 mil cuentas que comúnmente pagan su aportación anual, que según los ajustes por parte de Tesorería, en algunos casos podría llegar hasta el 22 por ciento.Fue el pasado martes cuando fue anunciado a través de redes sociales por la presidenta municipal, María Eugenia Campos Galván, tema que fue pospuesto para analizar bien la propuesta, por lo que ese punto que se iba a tocar en la orden del día de la Sesión de Cabildo de ayer se quitó.Según se mencionó extraoficialmente, fue de última hora, ya que varios regidores solicitaron tener más información al respecto, debido a que en caso de aprobar de manera indiscriminada sería un golpe muy fuerte para la economía de los chihuahuenses.Actualmente existen 380 mil cuentas en total, de las cuales 120 mil no han pagado, por lo que el resto podría sería el que aportaría los incrementos que se hagan.Según se había dado a conocer, el cálculo asciende a 85 millones de pesos adicionales luego del ajuste, que se reflejará en obras y servicios a 40 colonias que requieren agua potable y drenaje.La misma alcaldesa aseguró que el posible aumento al Predial servirá para realizar estas obras y acciones para los chihuahuenses, cuyos destinos serán sectores marginadas.Dijo que se analiza en la Comisión de Hacienda, donde todos los regidores pueden participar y dar su punto de vista sobre este incremento que se daría por la inflación del próximo año, así como una baja en las participaciones federales con la entrada del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.“Esto es algo que tenemos que hacerlo de una vez, y no esperar a que sea muy tarde o como en otras administraciones que por política, no hicieron lo correcto”, comentó la edila capitalina.Ante las declaraciones, el regidor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rubén Castañeda Mora, consideró exagerado el incrementar a ese porcentaje, por lo que es necesario analizar, ya que ellos no tenían conocimiento.“Afecta muchísimo la economía de la sociedad puesto de que el 22 por ciento, es mucho y no tenemos la información completa del por qué. Desconocemos cuánto se va a recaudar (...) y cómo se va a utilizar”, expresó el edil izquierdista.En ese mismo tema, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio García Hernández, pidió sea en el escenario adecuado y en los tiempos que marca la ley, conocer formalmente la propuesta y a su vez, como grupo edilicio, determinar la postura que mejor convenga a la ciudadanía chihuahuense.“Nos hemos encontrado que a través de las redes sociales la alcaldesa anunció aumentar en un 22 por ciento el impuesto al Predial; no son los medios, sin embargo le manifiesto que los regidores queremos ser receptores de los planteamientos; hay un calendario para formalizar este contexto, pero confiamos que lo expresado por usted fue en términos generales”, comentó el edil priista.Además, un grupo de ciudadanos acudió a la Sesión de Cabildo con pancartas en contra del posible aumento al Impuesto Predial anunciado, donde expresaron su inquietud y desacuerdo.