Sector automotriz, factura de nuevo tratado comercial: especialistas

El sector automotriz fue la factura que se tuvo que pagar para conservar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.



Lo anterior lo señalaron Moisés Kalach, coordinador de Rondas de Negociación, Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales, Sergio Gómez, director general de IQQM y despacho asesor del Cuarto de Junto del CCE y Daniel Sánchez, del Despacho consultor de Index para el T-MEC en el panel "T-MEC ( USMCA ) Resultados, expectativas e impactos" presentando en la 45 Asamblea Nacional Index.



No obstante, calificaron de exitosa la negociación en términos generales ya que da certidumbre a las empresas y a la relación comercial por los siguientes 16 años que tiene vivencia el nuevo acuerdo, aunque se revisará nuevamente en seis años.



Subrayaron que lo acordado en el sector automotriz no le gusta a los empresarios y al mismo gobierno, ya que privilegia un contenido del 76% de los automotores de Estados Unidos y Canadá.



Observaron que además se pide que el 25% de valor de los autos en México se haga en regiones con salarios de los trabajadores de 16 dólares la hora.



Informaron que se llevaron a cabo 300 reuniones de cabildeo en Estados Unidos y unas 600 en México para aterrizar el TLCAN.



Destacaron que los miembros del Cuarto de Junto tienen 25 años de experiencia y han participado en acuerdos con 46 países.



Observaron que con excepción del sector automotriz, el resto prácticamente quedo sin cambios sustanciales.



Informaron que las armadoras en México deberán adquirir el 70% del acero y aluminio en la región de América del Norte.



Observaron que quien no cumpla la regla de origen tendrá que pagar el 2.5% de impuestos.



Advirtieron que donde también hay un cambio sensible es en esquema de dirimir las controversias, ya que se elimina los paneles internacionales.



Ya que cuando una empresa se sienta agraviada se deberá recurrir a una negociación estado-estado, lo cual lo hace mas difícil.



Sobre la vigencia informaron que sera de 16 años, aunque en los primeros seis años, se reunirá nuevamente los presidentes para manifestar si desean continuar o no.



En caso que ya no estén en desacuerdo, se discutirá por 10 años mas si continúa o no, si en ese tiempo se mantiene la negativa, se cancelará el tratado comercial entre los tres países.