Todos tiemblan por aumento del Predial, menos aeropuerto y Ferromex

Chihuahua, Chih.- El aumento de hasta 22 por ciento del impuesto del predial despertó la alerta de la ciudadanía capitalina, pero no la del Aeropuerto Internacional de Chihuahua y Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex). Ambos particulares han acumulado hasta la fecha una deuda en pagos de predial desde 100 millones hasta 110 millones de pesos.



El gobierno de municipal insiste que están obligados a cubrir el impuesto del ayuntamiento, pero ellos argumentan que no lo están, debido a que cuentan con concesiones federales que los exentan del pago.



“Actualmente, sólo tenemos medios de impugnación de Ferromex y es contra cobros del costo de predial de tres inmuebles”, informó Erick Parada Díaz, subdirector jurídico del Municipio. “Sólo tenemos en trámite dos recursos de revisión y un juicio de oposición.



El litigio inició hace un mes y medio. Actualmente no tenemos medios de impugnación del aeropuerto”, aclaró.



El argumento de Ferromex es que las propiedades sobre las cuales la Tesorería está exigiendo el requerimiento de pago del predial no forma parte del título de concesión federal y que no está en su posesión.



“Eso es lo que ellos argumentan, pero Tesorería Municipal lo tienen en sus registros a nombre de Ferromex”, comentó.



Esta suma máxima de 110 millones de pesos en deudas por pagos prediales proviene de una suma de adeudos de otros 140 mil contribuyentes en la ciudad de Chihuahua que no han liquidado el impuesto derivado del valor catastral de sus propiedades.



Aída Amanda Córdova Chávez, tesorera municipal, comentó que ya se tienen juicios entablados con el Aeropuerto Internacional de Chihuahua y con Ferromex, y que se espera que comiencen a pagar sus deudas el próximo año.



Amanda Córdova aclaró que el aumento del 14 al 22 por ciento al impuesto predial no desacelerará los ingresos del ayuntamiento.



“Lo que estamos llevando a cabo es una actualización del valor catastral. Todas las 380 mil cuentas andan muy por debajo del valor del mercado, y debemos tenerlas a ese valor indicado”, dijo la funcionaria, quien afirmó que el costo registrado en las oficinas municipales es hasta 40 por ciento menor del que debería ser para las propiedades.



Ante el ajuste de estos valores catastrales, que obedecen al crecimiento inflacionario, la tesorera aseguró que el ingreso hacia las arcas municipales podría desacelerarse al inicio, debido a personas que no lleguen a pagar.



La alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció en días pasados que lo recaudado ya está etiquetado para obra pública enfocado a la mejora del servicio de distribución de agua en colonias marginadas.



Sin embargo, Amanda Córdova añadió que esta medida servirá para recaudar lo que la federación no podrá darles cuando entre la nueva administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.



“Hay mucha incertidumbre en todo el país por lo que va suceder con las políticas económicas de la nueva administración federal. Hay un proyecto que incluso se anunció la vez que el presidente electo visitó la ciudad, que es la reducción de impuestos en la franja fronteriza”, comentó la tesorera.



Amanda Córdova adelantó que si este impuesto disminuye, el presupuesto que reparte el Gobierno Federal a todas las entidades cada año será menor. “Nosotros estamos preparándonos, porque sí vemos que las participaciones federales van a bajar, tendremos la obligación de prepararnos.



El gasto del municipio lo estamos apostando demasiado, pero también necesitamos una contribución del ciudadano para poder mantener en los mismos niveles al municipio”, declaró.



El aumento del predial y la falta de pago de grandes particulares firma un contraste con la región suburbana de la colonia Aeropuerto, situada a pocos kilómetros de la terminal de aviones.



Ahí se encuentra el matrimonio de Maribel Sánchez, ama de casa, y Lázaro Molinar, maestro de albañilería. Ambos están cansados de la alza de los precios de la gasolina, el gas, la luz y las tortillas. “Antes con 100 pesos te acabalabas muchas cosas, comprabas huevos, leche, todo lo necesario. Ahora no te alcanza más que para tres cositas”, dice Maribel, desde el patio de su casa.



Ellos pagan predial cada año, y están en contra del aumento. “¿Por qué no aumentan el sueldo?”, cuestiona Lázaro, quien gana mil 400 pesos cada semana. Su esposa ríe: “Mi esposo gana muy poquito”.