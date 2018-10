Uno de tantos casos sin resolver de la SFP

Chihuahua, Chih.- La denuncia por acoso en contra del exrector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Heriberto Flores, forma parte de una serie de casos que están pendientes de resolver en la Secretaría de la Función Pública.



La dependencia aún no ha terminado los proceso respecto a la acusación que tiene el director del Ichife (Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa), Rodolfo Bermejo, a quien dos exempleadas lo señalaron como responsable de ejercer acoso sexual y al no acceder las despidió.



La queja de dos jóvenes que laboraban en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), además de ser presentada ante la Secretaría de la Función Pública, llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual determinará si hace una recomendación sobre este caso.



En la Secretaría de la Función el asunto avanza ya que han sido desarrolladas audiencias para escuchar a la parte afectada. Además de estos dos casos, existen por lo menos otras tres quejas por acoso en dependencias estatales, según señaló anteriormente el dirigente del PRI Municipal, Fermín Ordóñez.



A finales de julio la Secretaría de Educación y Deporte no aceptó la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el caso de acoso sexual en contra de dos empleadas del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa, según un documento firmado por el visitador adscrito Manuel Mendoza con fecha del 23 de julio de este año.



Las afectadas también presentaron la demanda laboral número ante la Secretaría del Trabajo por el despido, por la naturaleza del caso la turnó al Tribunal Arbitral para los Trabajadores del Estado con el número JA/456/17, en el cual se explica la forma en las dos empleadas recibían comentarios de índole sexual por su superior, la grado de que una de ellas expresó que incluso les decían que ropa era la que les recomendaban usar para ir a la oficina.



La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al exsecretario de Educación, Pablo Cuarón, para que investigue presuntos casos de hostigamiento sexual ocurridos en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa –ICHIFE- a partir de marzo del 2017 y que, de acuerdo con la indagatoria, terminaron en despido de las quejosas, pero la dependencia la rechazó alegando que el asunto era investigado por la SFP.