Busquen a Camila; si esperan será tarde: mamá de Alondra

“Si esperan a que la búsqueda la realicen las autoridades será demasiado tarde”, advirtió la mamá de Alondra a los familiares de la pequeña Seyni Camila Cobos Medina, menor de 7 años que fuera sustraída durante la tarde del miércoles.



María Corpus, quien compartió en sus redes sociales la pesquisa para dar con el paradero de la pequeña, detalló la angustia y la desesperación que se vive al no saber nada de un hijo y el dolor que sienten las madres, por lo que recomendó que la busquen por sus propios medios y no esperen a que las autoridades lo hagan.



A más de 13 meses de angustia por la desaparición de su hija Alondra, María Corpus ha vivido en carne propia el drama y el sufrimiento de no saber nada de su pequeña, situación por la que desafortunadamente ahora atraviesa Gloria Janeth, madre de Seyni Camilia, quien ha vivido más de 24 horas de angustia.



La madre de Alondra recomendó que realicen la búsqueda por sus propios medios y establezcan los vínculos que sean posibles para poder ubicar a la pequeña, pues afirma que las primeras horas son cruciales para localizar con bien a la niña.



Comentó que se trata de una experiencia que no se le desea a nadie y que el dolor de no saber nada a cerca de un hijo es algo indescriptible e insoportable, situación que cambia por completo la vida de las personas ante la impotencia de acciones que no generan resultados favorables.



Sin embargo, afirmó que a pesar de todo el dolor y el drama, la fe y la esperanza de volver a encontrarse con su pequeña es más fuerte que cualquier otra cosa, por eso, pidió a Gloria a mantener las fuerzas suficientes para luchar hasta encontrar a su niña, que no desista y que no deje en manos de las autoridades la búsqueda de Seyni, que salga a la calles y la busque, que se organice con vecinos, con familiares y hagan brigadas, “pues simplemente una no se puede quedar con los brazos cruzados”, expresó.



Con relación a los avances en las investigaciones sobre el paradero de Alondra, dijo que no se tienen novedades, pues la Fiscalía no ha podido dar con el paradero del padrastro, principal responsable de estos hechos.