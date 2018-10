De oficio investiga la CEDH muerto de joven en Comandancia de la Policía Municipal

Chihuahua.-La muerte de un joven en las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal es investigada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que por oficio a esta clase de incidentes se les abre un expediente. Según explicó el presidente de la Comisión, José Luis Armendáriz, independiente a que la familia presente una queja o no, se envía la solicitud para revisar los vídeos de seguridad de las instalaciones de la Policía, para determinar que ocurrió en este caso.



El lunes Miguel Ángel Arellanes murió en los separos de las instalaciones de la Comandancia Sur de la DSPM. Un día después familiares del joven interpusieron una denuncia por homicidio contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que esta persona perdiera la vida al interior de una celda preventiva en las instalaciones de la comandancia de Policía zona sur; aseguran que recibió una golpiza y esto le provocó la muerte.



En redes sociales, los familiares del hombre de 28 años exigen justicia y aseguran que el cuerpo presenta diversos golpes, mismos que no tenía al momento en que fue detenido por los policías municipales.



La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que la detención de esta persona se dio a petición de los familiares, pues se encontraba en estado de intoxicación y fue valorado por un médico legista, a pesar de esto fue recluido en una celda y al momento en que oficiales acudieron a supervisarlo ya no contaba con signos vitales.



Al respecto Armendáriz declaró que es realizada una investigación ya que según explicó que las muertes en cárceles se consideran bajo custodia. Agregó que la Organización de las Naciones Unidades demanda que se le dé seguimiento a las muertes que se den bajo el resguardo de las autoridades.