Llaman a ampliar inversión en innovación y tecnología

El presidente nacional de Index, Luis Aguirre Lang, hizo un llamado a una mayor inversión en innovación y desarrollo en industrias como la automotriz, para no esperar que otros países lo hagan por nosotros.Durante su mensaje de inauguración de los trabajos de la 45 Asamblea Nacional Index, agregó que cuando los une agenda de la productividad nacional, en el Consejo Nacional Index y sus 21 asociaciones, están listos para alinear y promover conjuntamente la modernización del interés nacional altamente exportador.Aguirre Lang informó que en los últimos tres meses se gestionó ante el Gobierno federal saliente y entrante, que se incluya en los lineamientos en los procesos de entrega-recepción recomendaciones especificas para la continuidad y vigencia de los instrumentos legales de este modelo de industria altamente competitivo.Observó que la agenda económica, relaciones diplomáticas, el crecimiento económico de la región, consumo interno, generación de divisas, inversión extranjera directa y el empleo masivo bien remunerado, están correlacionados con el sostenimiento y avance que brinde la autoridad federal electa a las plataformas regionales de manufactura.Planteó que en este periodo el reto es consolidar el desempeño de la industria mexicana de exportación y es condición para el éxito exportable seguir promoviendo oportunidades de cumplimiento y factores de productividad internacional, para las operaciones de manufactura, remanufactura, reciclaje y servicios a la exportación.Subrayó que se requiere programas de fomento a la exportación que incluyan aspectos que ayuden a retener, mantener y atraer más inversiones, siendo más competitivos como país.Aguirre Lang indicó que ahora no sólo se vive una globalización comercial, sino migratoria de talento, y de familias que buscan lo que no encuentran donde nacieron.Si el el presidente electo, ya en funciones decide emitir reconocimiento con visas de trabajo al flujo migratorio de centroamericanos que ya están en el país, los únicos centros de trabajo con posibilidad de contratación masiva, son las plantas de la industria maquiladora y manufacturera de exportación.Expuso que la creación de zonas económicas especiales en el sur de México, pudiera ser la envoltura al propósito publico pronunciado por el presidente electo López Obrador.La caravana de migrantes que ya esta en México, no fue una elección del país ni de sus gobernantes, pero lo que sí es entrar a una reflexión profunda sobre el sentido social y el soporte que puede ser los centros de manufactura avanzada en diferentes regiones.Dijo que la migración es fenómeno económico, político y social, y la solución no esta en poner muros legales o físicos, sino en ver cómo reintegrarlos en su economía local regional.Para naciones como México, la manufactura no solo ha detenido los flujos de mexicanos hacia los Estados Unidos, sino que los ha repatriado, mientras que para Centroamérica, es aspiracional México por economía o razones de lazos familiares en Estados unidos.Refirió que de acuerdo a una publicación nacional, México repatrio a 436 mil salvadoreños y guatemaltecos de entero de 2015 y septiembre de 2018, superando a los Estados Unidos con 293 mil 813.Insistió en que los centros de manufactura de exportación son una alternativa para los gobiernos de Centroamérica, como lo son no solo para México.El presidente nacional de Index, también se pronunció a favor de la continuidad de la construcción del aeropuerto en Texcoco, como consecuencia de respeto a la inversión privada.A su vez, el gobernador Javier Corral Jurado, inauguró la 45 Convención Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, que tuvo como sede la capital del estado y la presencia de las 21 asociaciones que lo integran.El mandatario estatal expuso que el ramo, ha sido toral para el desarrollo económico y la generación de empleos, al punto de ocupar hoy en día, el primer lugar nacional en personal ocupado con 370 mil 609 personas registradas y el tercer lugar nacional en número de establecimientos.Señaló que en Chihuahua esta actividad contribuye en gran medida al PIB, a la generación de especialización, innovación y conocimientos en la entidad, así como a la atracción de inversión extranjera directa.Aseguró que durante su administración se han atraído más de tres mil millones de dólares, de los cuales el 59 por ciento pertenece a este sector.El Gobierno del Estado esta comprometido a potenciar a la industria, por lo que a través del Programa de Retención Industrial, este año otorgó estímulos fiscales a 12 empresas de los sectores aeroespacial, automotriz y electrónico, que en conjunto conservaron 18 mil 084 empleos y generan una derrama económica de más de tres mil 630 millones de pesos en sueldos y salarios.Consideró necesario redoblar esfuerzos para buscar mayor inversión al estado, que contribuya al desarrollo de la industria que hoy se enfrenta a la cuarta revolución industrial, caracterizada por el veloz desarrollo de tecnología, lo cual obliga a ser innovadores, crear valor agregado y transformar la manera de hacer negocios.Javier Corral dijo Chihuahua es pionero en la creación de asociaciones como INDEX y por ello agradeció haber elegido al estado como sede, dentro de la nueva transición política que enfrenta el país y ello debe aprovecharse para entablar un diálogo con el próximo Gobierno Federal, al plantear preocupaciones e inquietudes del sector.Por las condiciones políticas y la conformación del nuevo Poder Legislativo, el principal reto de esta industria, es convencer al nuevo gobierno que de una vez por todas, el Decreto IMMEX debe constituirse en ley para dar certidumbre al futuro con porvenir y no seguir dependiendo de la voluntad de un solo hombre, observó.A su vez, la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campo, resaltó el trabajo que el Ayuntamiento realiza para facilitar las condiciones para el fortalecimiento de la economía del municipio, como grandes inversiones en materia de seguridad pública para brindar tranquilidad no sólo a los chihuahuenses sino también a los inversionistas, con la instalación de una plataforma de tecnología única en el país.Mencionó que los resultados se han logrado: “de la mano de gente trabajadora y generosa”, haciendo referencia a la cuádruple hélice, conformada por empresas, academia, sociedad civil y gobierno.Por lo que agregó que los retos venideros en el panorama global exigen avanzar y dejar de ser una ventaja competitiva por ofrecer mano de obra barata, lo cual se logrará al elevar la competitividad con infraestructura de vanguardia e innovación al transitar a la manufactura 4.0.La Presidenta Municipal expresó que el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, denominado ahora T-MEC, traerá consigo oportunidades para crecer y aprovechar las virtudes de sectores como el agropecuario, textil, de confección o de auto partes, y para alcanzar los objetivos y retos venideros precisó la importancia de hacerlo unidos, ya que aseguró que para ser fuertes y competitivos en el mundo exterior se debe conservar la unidad desde el interior.Como invitado especial a la Convención Nacional el gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, expresó que las reflexiones que resulten de este encuentro serán de vital importancia ante las expectativas por la negociación del T-MEC, pues dijo que para el estado de Guanajuato que avanza como la sexta economía del país y que ha crecido en manufacturera, es importante continuar creciendo en este ámbito de la mano de empresas de Chihuahua y de otras partes de México.A nombre del Gobierno Federal, el subdirector de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza Garza, dijo que por medio de reformas como la de la Mejora Regulatoria se han logrado facilitar más de 15 mil trámites para los empresarios, además de políticas industriales como la 4.0 que promueve la innovación, han permitido crecer en el ámbito económico al país.Agradeció la participación activa del sector empresarial, que incluso ha estado presente en la negociación del T-MEC pues el acuerdo que se firmará a finales de noviembre por los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá da tranquilidad a diversos sectores económicos, incluido el de manufactura.Refrendo el apoyo para el sector de manufactura que es estratégico para el Gobierno Federal, y recalcó a los industriales que estén por seguros de que se les pondrán las políticas públicas necesarias para que continúe el crecimiento, desarrollo y generación de valor y empleos en México.La Convención de Index contó con la presencia de presidentes y vicepresidentes de la industria de exportación en Nuevo León, Tijuana, San Luis Potosí, Querétaro, zona Occidente, Nogales, zona Metropolitana, Guanajuato, Yucatán, Reynosa, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Mexicali y Matamoros.En el presídium participaron el coordinador de rondas de negociación del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del TLCAN ahora T-MEC , Moisés Kalach; el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Jaime Reyes Robles; el representante de la Comisión Contra Riesgos Sanitarios, Jorge Antonio Romero; el vicepresidente ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales, Fortino Fernández.También estuvo el coordinador de Proyectos Especiales de ProMéxico, Santiago Toledo; de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, Jaime Roberts; la secretaria de Desarrollo Económico del Estado, Alejandra de la Vega, el presidente del Index Chihuahua, Luis Ramírez López; la presidenta de Index Juárez, Teresa Delgado, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada y el secretario de Economía del gobierno electo, Pedro Antonio Romero Torres Torrija, entre otras autoridades.