Preocupa a la IP que caravana de hondureños se establezca aquí

El sector industrial local manifestó su preocupación de que pueda avanzar la caravana de centroamericanos hasta Chihuahua, ya que difícilmente el gobierno norteamericano les abrirá las puertas y muchos de ellos tendrán que establecerse en la entidad.La presidenta de la Canacintra, Claudia Manriquez Gardea, indicó que como ciudad y entidad misma, no se está preparado para recibir a tanta gente.Planteó que a decir de los industriales, ya hay múltiples necesidades de infraestructura en la ciudad de Chihuahua, la cual genera hasta la necesidad de incrementar el impuesto Predial para poder ofrecer servicios como agua y drenaje a miles de personas.La industrial planteó que en cuestión laboral también podría generarse un problema si continua el flujo masivo de centroamericanos a México.Sin duda que este tema es controversial ya que tiene muchas aristas y es necesario ver qué pasa en otras partes del mundo para no caer en eso.Informó que Colombia tiene ahora graves problemas en el empleo, derivado de que hay miles de personas que salen de Venezuela en busca de mejores oportunidades de vida, pero ahora están desplazando laboralmente a los mismos colombianos.Los venezolanos aceptan en Colombia cualquier trabajo y hasta en condiciones extremas, con tal de tener un ingreso, de tal forma que hay sitios donde ya son mayoría en la plantilla laboral, en tanto que los mismos colombianos ya batallan para emplearse.Señaló que no es difícil prever que Donald Trump no abrirá fácilmente su frontera para recibir a miles de centroamericanos, y eso generará que una cantidad importante de los que vienen en caravana, tengan que quedarse en los estados de la frontera norte de México.Finalmente la presidenta de Canacintra indicó que por lo menos en la industria nacional, se ve difícil ocupar a tanta gente extranjera.