Anuncia Municipio actualización catastral

El Municipio anunció que actualizará la información catastral de 19 mil propiedades para que alcancen un valor de mercado, pero aclaró que no se tocarán colonias muy marginadas.



Ayer se realizaron tres reuniones de la Comisión de Hacienda y Planeación, donde también asistieron los regidores de las diferentes fuerzas políticas para conocer este tema y analizarlo a profundidad, antes de aprobarlo y enviarlo al Congreso del Estado.



Primero a las 9:00 se citó, pero se pospuso a la 1:00 de la tarde porque aún no se contaba con el material suficiente, pero pasó lo mismo a la hora pactada, así que al final fue a las 3:00 de la tarde cuando finalmente se pudo realizar.



La tesorera municipal, Aída Amanda Córdova Chávez, explicó a los regidores del Ayuntamiento porqué hacer un proyecto para aumentar el impuesto predial, pero ahora conforme a la inflación del 2018, que radica un 5 por ciento, además resaltó que existe un rezago en más de 19 mil traslaciones de dominio, que deberían ser actualizadas.



Es por ello que se revisó los diferentes casos para actualizar en las tablas de valores catastrales, para alcanzar un valor de mercado, ya que es demasiado bajo y podía representar un importante recurso para el Municipio.



La funcionaria aclaró que no se tocará las colonias cuyas casas están en condiciones muy marginadas, por lo que la actualización seria para alrededor de 89 sectores, donde no se ha hecho esta modificación, cuyo precio en el mercado es muy elevado y demasiado bajo el catastral, por lo que es conveniente hacerlo ahora.



Será el martes 30 de octubre cuando se realiza Sesión Extraordinaria de Cabildo para votar el tema y turnarlo al Poder Legislativo, que determinará si es viable dicho anteproyecto de ajuste para el próximo año.



Cancelan plan de aumentar 22% el Predial



La presidente municipal, María Eugenia Campos Galván, emitió ayer un mensaje a los chihuahuenses en el que dio a conocer que, luego de escuchar diversas manifestaciones y expresiones en relación al aumento del Impuesto Predial, se tomó la decisión de modificar la propuesta para que quede solamente en relación a la inflación del próximo año.



"Ustedes lo saben somos un gobierno sensible, que escucha y atiende a los chihuahuenses y siempre busca el Bien Común. Hace unos días les comuniqué la propuesta de actualizar el cálculo del impuesto predial de acuerdo con la inflación acumulada. Y a partir de entonces hemos recibido diversas manifestaciones y expresiones", manifestó en un comunicado enviado por Presidencia Municipal.



Por lo que dio a conocer que se decidió ajustar la propuesta de incremento al predial únicamente a lo que marca la previsión de la inflación de este año.



Lo anterior tras valorar tanto los mensajes de quienes consideraban la propuesta original como una medida audaz que permitiría terminar con el atraso en la actualización del predial y abatir rápidamente el rezago en servicios de agua potable y drenaje; así como los mensajes de desacuerdo con la propuesta por el impacto que tiene en la economía familiar.



Agregó que luego de este diálogo con los ciudadanos, está convencida de que esta experiencia servirá para mover a la reflexión sobre la necesidad de seguir trabajando juntos por el bien de todos:



"Sí, decidiendo lo que es mejor para nuestras familias; pero también la necesidad de ser valientes y solidarios, de mirarnos, de reconocer las necesidades del otro y hacer esfuerzos adicionales. Pues si mejora la vida del más desprotegido, la comunidad entera puede mejorar; pues esta es la casa de todos", manifestó en su mensaje.