Diputados condenan el asesinato de Camila

Chihuahua.- Diputados de las distintas fuerzas políticas que integran el Congreso del Estado, condenaron el atroz crimen cometido en contra de Camila, pequeña de siete años, asesinada por un joven de 25 años, que ya está detenido. Los legisladores pidieron evitar el oportunismo político en este tipo de hechos y trabajar en marcos legales más robustos para prevenir y sancionar estos hechos.



El diputado Obed Lara, representante del partido Encuentro Social, expresó que este crimen no debe quedar impune y que debe exigirse una pena ejemplar para el responsable.







“La niñez es una etapa que deben vivir plenos y felices; es nuestro deber cuidar y vigilar que así sea; estos hechos nos llenan de dolor; debemos estar atentos y desde luego endurecer las penas para quienes cometen estos actos; indicó.



En este sentido, Benjamín Carrera Chávez, diputado local por Morena, se pronunció a nombre de su bancada y pidió evitar el oportunismo político y culpar a las autoridades, además llamó a que se vuelva relevante discutir políticas públicas urgentes para proteger a la infancia, ante condiciones económicas y sociales estructurales que han fragmentado a las familias e impiden que padres y madres puedan estar atentos de sus hijos.







“Los casos de los niños desaparecidos y luego asesinados como es el caso de Rafita en Ciudad Juárez, y de Camila aquí en Chihuahua, tienen como elemento común que son niños que viven en riesgo de pobreza, sus mamás trabajan y los dejaron al cuidado de abuelas, o los niños tienen que trabajar para apoyar la economía familiar y salen solos a las calles”.







El legislador informó que desde el Congreso buscará trabajar en cambios legislativos para implementar dos tipos de políticas públicas, que ayuden a los gobiernos estatal y municipal a bajar las lamentables cifras que presenta Chihuahua en desaparición infantil; presentará una iniciativa encaminada a la prevención de casos de rapto de niños y otra para aumentar el castigo de los delitos de rapto, violación, corrupción y asesinato de menores.



Así mismo, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), expresó lo siguiente: “Desde nuestras trincheras trabajaremos para que ya no sucedan estos hechos tan lamentables. Al momento aún se desconocen a prontitud todas las causas que originaron este lamentable hecho, pero para determinarlas ya se están haciendo las investigaciones prudentes y debidas, según la información que se ha recibido. Daremos prioridad e información para respaldar y fortalecer las acciones que sean necesarias para darle respuesta, pero lo que se busca es que ya no vuelva a suceder esta violencia en contra de todos nuestros niños”.