Era una niña que no le hacía daño a nadie: padre

Chihuahua.- “No saben el daño que nos causaron esas personas sin corazón, una familia que tanto la amábamos. Era una criaturita que no le hacía ningún daño a nadie. Destrozaron a nuestra familia”, dice con la voz entrecortada Ramón Lara, papá de la pequeña Camila Cobos Medina quien fue plagiada el 24 de octubre, y localizada sin vida la madrugada de este sábado.



Ramón espera afuera de las instalaciones de Fiscalía en la Ciudad de Chihuahua.



No traer consigo su credencial de elector le obstaculizó entrar a reconocer el cuerpo de su hija de 7 años. Sus dos hijos mayores, Adrián y Paloma, tuvieron que realizar el doloso paso. Gloria Janet Cobos, su esposa está en shock. “Todos estamos en shock”, reafirma el hombre. Con Camila eran siete hermanos.



Son una familia de escasos recursos. La niña cursaba el segundo año de primaria en la Melchor Guaspe 2340.



“A ella le gustaba mucho su escuela”, cuenta el hombre. El cuerpo de Camila fue localizado desde la madrugada en un terreno cercano a Satevó. Al parecer el presunto asesino dijo dónde lo había dejado después de atacarla. Por las noticias e Internet es cómo la familia se enteró del hallazgo de la niña. “No nos han dado mucha información.



Cuando vimos en Internet, en la mañana, que la hallaron, que había un detenido, venimos a la Fiscalía a preguntar”, comenta. La familia está devastada, unos días antes clamaban porque le regresaran a la niña y que no le hicieran daño.



“Ella era una niña que no le hacía daño a nadie. Aquí la extrañamos y amamos mucho”, dice el hombre mientras trata de contener el llanto. “Hace como media hora que ya salimos de la Fiscalía.



El hermano de ella (Camila) la reconoció”, explica. El padre pide justicia para su hija y sobre todo exige que las autoridades trabajen en mayor vigilancia y prevención.



“Gracias a la gente que nos apoyó a buscarla”. La Fiscalía Especializada de la Mujer confirmó que por el asesinato de Camila hay un detenido: Juan Manuel V. G., quien fue puesto a disposición de un juez de control. (Raíchali)