Falló el cerco de seguridad: agentes del MP

Chihuahua.- Agentes del Ministerio Público adscritos a diversos grupos de la Fiscalía General del Estado (FGE) denunciaron a El Diario que hubo una falla en los protocolos para intentar localizar a la niña Seyni Camila Cobos Medina el día de su desaparición.



Los elementos entrevistados, quienes pidieron el anónimato, indicaron que lo primero que se debió haber realizado por parte de la Policía Municipal y Policía Estatal, así como la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), al saber del rapto de la pequeña denunciado por sus familiares, registrado alrededor de las cinco y media de la tarde del pasado miércoles en el cruce de las avenidas 20 de Noviembre y calle Ramírez, fue haber establecido dos cercos o perimetros con patrullas para revisar todos los vehículos.



El primero en la zona de la desaparición, en el Centro de la ciudad y el otro en las principales salidas de la ciudad de Chihuahua, por donde finalmente ayer la titular de la FEM, Wendy Yadira Carrasco, confirmó que transitó el presunto responsable con dirección a San Diego de Alcalá en donde abandonó el cuerpo de la menor.



“Aquí no se hizo nada de eso, así ocurre en otros países por protocolos de búsqueda, se actuó mal, osea, se debieron haber puesto cercos con patrullas para revisar vehículos, si era necesario hasta llevar perros que nomás los utilizan de adorno en los eventos”, denunciaron los agentes.



Agregaron que también se debió haber establecido cercercos de manera inmediata y operativos en las salidas de la ciudad.



“Todos los autos que iban saliendo tuvieron que ser revisados por los policías, pero no se hizo nada, en verdad que hay mucha indiferencia. Las autoridades policiacas simplemente no responden”, denunciaron.



Por su parte ayer la titular de la FEM en conferencia de prensa no proporcionó mayor información del caso. Sólo confirmó la captura de una persona involucrada en los hechos.