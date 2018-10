Homicidio causa indignación

Chihuahua.- En redes sociales, decenas de personas mostraron su indignación por el homicidio de Camila, quien fue localizada sin vida ayer por la mañana, luego de que la raptaron el pasado miércoles.



Los usuarios de redes exigieron que se haga justicia y se castigue a los responsables con un pena ejemplar para evitar que este tipo de casos sigan presentándose y piden a los padres de familia a estar al cuidado de sus hijos en todo momento.



Tras darse a conocer el hecho, así como la detención de un presunto responsable, identificado como Juan Manuel V. G., de 25 años y quien presumiblemente es conductor de Uber, los usuarios se expresaron con diversos comentarios, la mayoría de ellos exigiendo justicia y enviando condolencias a los familiares.



Algunos de los usuarios, exigen pena de muerte para el presunto responsable, mientras que hay otros que muestran cierta escepticismo, con relación a que pudiera tratarse de un “chivo expiatorio” y no del verdadero criminal.



“Que le hagan lo mismo que le hizo a la niña. Para que lo van a meter preso? Que lo maten mejor una boca menos que mantener”, escribió uno de los usuarios.



“Que lo maten al maldito q cadena perpetua todavia va la gente a pagar por mantener a esa basura x mi que lo piquen en pedazos y lo tiren en la basura xq ni para alimentar perros sirve” y “Ellos mismos se ponen la soga al cuello ,como chingggg se les ocurre hacer eso sí ahí tienen todos su datos, pero lo bueno que esa es la justicia Divina!!”, fueron otros de los comentarios.



Ademas un usuario escribió: “podría podría esa palabra no debería encajar aquí más bien deberíamos decir enfrentará pena de muerte yo Me ofrezco a ponerle la inyección letal si se comprueba que es el responsable”.



Mientras, otros dudaron de la detención: “Antes primero se deben asegurar que tienen al verdadero culpable, de nada sirve que el Pueblo descargue toda su ira contra un chivo expiatorio si el asesino anda suelto”.