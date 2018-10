Chihuahua.- “Camila tu no serás una más”, rezaba una de la cartulinas que acompañaron la noche del pasado viernes la protesta que la familia de la pequeña realizó frente a Palacio de Gobierno, exigiendo la actuación inmediata de las autoridades y el apoyo de la ciudadanía para dar con la ubicación de la niña de siete años.



“No serás una más”, decía, en referencia a las mujeres y niñas que han sido asesinadas en Chihuahua. Más que una frase era un rezo.



Tenían la esperanza de hallarla con vida, sabiendo que el tiempo actuaba en contra. “Ni una más”, pero lo fue. Norma Ledezma, dirigente de la asociación “Nuestras Hijas de regresa a Casa”, lamentó el fallecimiento de la pequeña de siete años, y advirtió que estos crímenes continuarán ocurriendo, ante una visión de la maldad y la perversidad en la que el ser humano ya naturalizó la violencia.



“Mientras sigan existiendo ese tipo de chacales”, expresó. Manifestó que el homicidio de Camila revela los altos grados de la descomposición social en los que se hace urgente retomar los valores más fundamentales y las campañas preventivas necesarias para concientizar a la población.



“Para que se entienda que estos delitos existen, que las personas malas existen”, acotó.



Ledezma refirió que no se puede culpabilizar a alguien de lo sucedido, más allá del sujeto mismo que perpetró el crimen, pero consideró que es importante que se trabaje en materia de prevención y recomposición social.



Puntualizó que en ese punto la participación del Estado es fundamental, como rector de los programas sociales.



Refirió también, que si bien las investigaciones no pudieron evitar el fatal desenlace, sí permitieron lograr la captura del probable culpable para que la justicia se aplique sobre él.



“Creo que el caso de Alondra sirvió de experiencia para evitar cometer posible errores en materia de investigación”, acotó.