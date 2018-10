Chihuahua.- El vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, Gustavo Sánchez Prieto dijo que es terrible que la vida sea pisoteada tanto en la conjunción de un niño, mujer o anciano, esto en relación con el homicidio de la pequeña Camila.



“El Papa Francisco es muy claro cuando dice que los niños se nos confían y no se debe atentar contra la vida de éstos, sea en el vientre de la madre como en su infancia”.



“La vida del niño, niña, migrantes, del pobre, rico, varón y de la mujer, las personas con diversas orientaciones sexuales, políticos, sacerdotes, creyentes y no creyentes, la vida de los buenos y hasta de los malos, la de toda persona merece respeto”, señaló el presbítero y lamentó la noticia del fallecimiento de la menor.



Urgió a generar políticas que favorezcan la vida familiar y su unidad y dijo que no se puede pretender una convivencia social estable, cuando la mujer, por motivos de trabajo y de salarios mínimos tiene que dobletar turnos de trabajo y se genere ausencia de los padres en detrimento de los hijos.



“Es necesario generar políticas de salud, convivencia social y que haya espacios, ambientes abiertos para la diversión y entretenimiento de los niños”.