Video: Componen rap para Camila

Chihuahua.- Joven chihuahuense, perteneciente al Ministerio del Cielo, compuso una canción de rap para la pequeña Camila, quien fuera raptada y brutalmente asesinada en días pasados.



La letra de la canción dice:



Lo sientes roto tu corazón



cuando no encuentras la solución,



tienes que saber que Dios



está en medio de ti, siéntelo







Cuando sientas roto tu corazón



cuando no encuentres la consolación



tienes que saber que Dios



está en medio de ti siéntelo







¿Como es que pasan estas cosas?



la vida te mas espinas que rosas..



una niña inocente



espinada por el diablo



ella no lo merecía,



Tú sabes de lo que hablo







Mi Dios



aunque a veces no entendemos



los casos duros que nosotros pasamos,



no dejes que la injusticia



gobierne mi ciudad,



no dejes que niños mueran



por causa de la maldad







Camila Cobos



ahora vives en mil almas



Porque niñas como tu sólo merecen la calma,



un hogar donde no seas lastimada



más ahora ya lo tienes porque el cielo es tu morada







Ahora estás con Él,



ahora estás con Dios



ya no puedes sentir nada,



tranquila mi niña ya no pasa nada



..ya no te pasa nada